Exposition de LEGO Salle des fêtes de Lainsecq Lainsecq
samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes de Lainsecq · Lainsecq
Informations pratiques
Lainsecq
Exposition de LEGO
Salle des fêtes de Lainsecq 5 Grande Rue Lainsecq Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Exposition de LEGO deuxième édition organisée l’association des parents d’élèves du RPI de Sainpuits, Lainsecq, Thury et Sougères. Une exposition Lego au profit des écoles. Tombola et jeux buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes de Lainsecq 5 Grande Rue Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-lainsecq@orange.fr
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English : Exposition de LEGO
L’événement Exposition de LEGO Lainsecq a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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