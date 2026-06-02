Lainsecq, entre pierres anciennes et mémoire de Puisaye Église Lainsecq

Informations pratiques

Lainsecq

Lainsecq, entre pierres anciennes et mémoire de Puisaye

Église Place de l’Église Lainsecq Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Au cœur de la Puisaye, Lainsecq dévoile un riche patrimoine rural façonné au fil des siècles. Son église Saint-Martin, reconstruite entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, impressionne par son architecture gothique flamboyante et son clocher singulier en forme de « bouteille de Bourgogne », emblématique du village. Autour du bourg, fontaines, lavoirs et anciens espaces de vie racontent encore la vie quotidienne d’autrefois. Une visite pleine de charme, entre histoire, architecture. .

Église Place de l’Église Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lainsecq, entre pierres anciennes et mémoire de Puisaye

L’événement Lainsecq, entre pierres anciennes et mémoire de Puisaye Lainsecq a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !