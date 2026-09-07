Exposition de locomotives et de matériel ferroviaire historique, AJECTA – Dépôt des locomotives, Longueville

Informations pratiques

Exposition de locomotives et de matériel ferroviaire historique 19 et 20 septembre AJECTA – Dépôt des locomotives Seine-et-Marne

Tarif 6€ / Gratuit moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Salon ferroviaire sous une rotonde de locomotives de 1911 avec exposition, en extétrieur, de materiel ferroviaire historiques

AJECTA – Dépôt des locomotives 3 rue Louis-Platriez 77650 Longueville Longueville 77650 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 60 62 http://www.ajecta.org https://www.facebook.com/groups/ajecta/ Rotonde ferroviaire de 1911 en bois abritant une collection de 12 machines à vapeur : 030 Rimaucourt, 040 Nord, 030 Schneider, 020 Suzanne, 020 Corpet, 040 TA 137, 130 B 348, 130 B 476, 141 TB 407, 141 TC 19, 140 C 231, 230 D 116.

Visite libre

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