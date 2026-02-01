UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Brevin-les-Pins

Exposition de maquettes, Passage de Penfour, Saint-Brevin-les-Pins

samedi 19 septembre 2026 · Passage de Penfour · Saint-Brevin-les-Pins

Exposition de maquettes, Passage de Penfour, Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Passage de Penfour
Adresse
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique

Exposition de maquettes 19 et 20 septembre Passage de Penfour Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association AVIPAR vous propose une présentation de maquettes du patrimoine local.
Modélisme, maquettes, fabrication de pêcheries, cabines de plage…

Passage de Penfour 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association AVIPAR vous propose une présentation de maquettes du patrimoine local.

©

À voir aussi à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)