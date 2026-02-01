Exposition de maquettes, Passage de Penfour, Saint-Brevin-les-Pins
samedi 19 septembre 2026 · Passage de Penfour · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Exposition de maquettes 19 et 20 septembre Passage de Penfour Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association AVIPAR vous propose une présentation de maquettes du patrimoine local.
Modélisme, maquettes, fabrication de pêcheries, cabines de plage…
Passage de Penfour 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association AVIPAR vous propose une présentation de maquettes du patrimoine local.
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