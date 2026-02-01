Exposition de maquettes, Passage de Penfour, Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Exposition de maquettes 19 et 20 septembre Passage de Penfour Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association AVIPAR vous propose une présentation de maquettes du patrimoine local.

Modélisme, maquettes, fabrication de pêcheries, cabines de plage…

Passage de Penfour 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’association AVIPAR vous propose une présentation de maquettes du patrimoine local.

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