Site Fortifié du Pointeau – Casemate 105 C, Site fortifié du Pointeau – Casemate 105 C, Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Site Fortifié du Pointeau – Casemate 105 C 19 et 20 septembre Site fortifié du Pointeau – Casemate 105 C Loire-Atlantique

Visite gratuite et guidée. Inscription sur place auprès de l’Association Bunker Archéo 44.

Ouverture toute la journée de 9h à 12h30 puis de 14h à 18h.

Durée de la visite : 1 heure.

La Casemate peut accueillir 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette casemate a été restaurée dans son état originel de 1944, jusque dans les moindres détails, par les membres de l’association.

Une belle initiative qui permet aux jeunes générations de découvrir un patrimoine enfoui depuis plus de 50 ans.

Au programme :

Visite-découverte du site fortifié du Pointeau, avec les vestiges de l’ancienne batterie côtière française du XIXème siècle, puis les fortifications allemandes du Mur de l’Atlantique avec pour étapes successives : une casemate d’artillerie M 272, un Tobrouk pour mitrailleuse et son souterrain, et bien entendu, la visite en immersion de la Casemate 105c, entièrement restaurée dans son état de 1944.

Site fortifié du Pointeau – Casemate 105 C Chemin de la marine, 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cette casemate a été restaurée dans son état originel de 1944, jusque dans les moindres détails, par les membres de l’association.

© Yohan Gaborit