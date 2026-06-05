Exposition de Marc Allenbach patrimoines place du village Saint-Michel-de-Bannières

Saint-Michel-de-Bannières

Exposition de Marc Allenbach patrimoines

place du village Eglise Saint-Michel-de-Bannières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Marc Allenbach, photographe, installera ses photos dans la chapelle de l'église du XVe siècle

Marc Allenbach, photographe, installera ses photos dans la chapelle de l'église du XVe siècle. Le titre de l'exposition Patrimoines fait écho avec ce lieu patrimonial qui a accueilli beaucoup d'événements culturel

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place du village Eglise Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie +33 6 33 12 26 11

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English :

Photographer Marc Allenbach will install his photos in the 15th-century church chapel

L’événement Exposition de Marc Allenbach patrimoines Saint-Michel-de-Bannières a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne