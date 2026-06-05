Exposition de Marc Allenbach patrimoines place du village Saint-Michel-de-Bannières
Exposition de Marc Allenbach patrimoines place du village Saint-Michel-de-Bannières samedi 18 juillet 2026.
Saint-Michel-de-Bannières
Exposition de Marc Allenbach patrimoines
place du village Eglise Saint-Michel-de-Bannières Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Marc Allenbach, photographe, installera ses photos dans la chapelle de l'église du XVe siècle
Marc Allenbach, photographe, installera ses photos dans la chapelle de l'église du XVe siècle. Le titre de l'exposition Patrimoines fait écho avec ce lieu patrimonial qui a accueilli beaucoup d'événements culturel
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place du village Eglise Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie +33 6 33 12 26 11
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English :
Photographer Marc Allenbach will install his photos in the 15th-century church chapel
L’événement Exposition de Marc Allenbach patrimoines Saint-Michel-de-Bannières a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne