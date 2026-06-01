Exposition Sérial Colors Saint-Michel-de-Bannières

Saint-Michel-de-Bannières

Exposition Sérial Colors

142 Château de Blanat Saint-Michel-de-Bannières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Projet d'un collectif féminin

Projet d'un collectif féminin. Il s'agit de remettre en couleurs des photos anciennes et de les reproduire en s'inspirant de l'univers du pop art et de l'artiste américain Andy Warhol

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142 Château de Blanat Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie +33 6 33 12 26 11

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