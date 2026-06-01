Exposition Sérial Colors Saint-Michel-de-Bannières
Exposition Sérial Colors Saint-Michel-de-Bannières vendredi 12 juin 2026.
Saint-Michel-de-Bannières
Exposition Sérial Colors
142 Château de Blanat Saint-Michel-de-Bannières Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Projet d'un collectif féminin
Projet d'un collectif féminin. Il s'agit de remettre en couleurs des photos anciennes et de les reproduire en s'inspirant de l'univers du pop art et de l'artiste américain Andy Warhol
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142 Château de Blanat Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie +33 6 33 12 26 11
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