AGENDA · Mérinchal
Exposition de Marc Pouyet Mérinchal
dimanche 2 août 2026 · Mérinchal
Informations pratiques
Mérinchal
Exposition de Marc Pouyet
Rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Exposition de Marc Pouyet au Château de la Mothe
Tous les jours de 15h à 19h .
Rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine Renseignementsacm23@laposte.fr
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English : Exposition de Marc Pouyet
L’événement Exposition de Marc Pouyet Mérinchal a été mis à jour le 2026-07-16 par Marche et Combraille en Aquitaine