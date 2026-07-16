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Exposition de Marc Pouyet Mérinchal

dimanche 2 août 2026 · Mérinchal

Exposition de Marc Pouyet Mérinchal

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue du Château de la Mothe
Ville
23420 Mérinchal
Département
Creuse
Tarif

Mérinchal

Exposition de Marc Pouyet

Rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Exposition de Marc Pouyet au Château de la Mothe
Tous les jours de 15h à 19h   .

Rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine   Renseignementsacm23@laposte.fr

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English : Exposition de Marc Pouyet

L’événement Exposition de Marc Pouyet Mérinchal a été mis à jour le 2026-07-16 par Marche et Combraille en Aquitaine

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