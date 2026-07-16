Informations pratiques

Mérinchal

Exposition de Marc Pouyet

Rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Exposition de Marc Pouyet au Château de la Mothe

Tous les jours de 15h à 19h .

Rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine Renseignementsacm23@laposte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Marc Pouyet

L’événement Exposition de Marc Pouyet Mérinchal a été mis à jour le 2026-07-16 par Marche et Combraille en Aquitaine