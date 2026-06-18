Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Groupe jeux de société Salle de convivialité Mérinchal

Groupe jeux de société Salle de convivialité Mérinchal

Groupe jeux de société Salle de convivialité Mérinchal mardi 4 août 2026.

Lieu : Salle de convivialité

Adresse : 2 Bis rue du Château

Ville : 23420 Mérinchal

Département : Creuse

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mérinchal

Groupe jeux de société

Salle de convivialité 2 Bis rue du Château Mérinchal Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Jeux de société en tout genre   .

Salle de convivialité 2 Bis rue du Château Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Groupe jeux de société

L’événement Groupe jeux de société Mérinchal a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine

À voir aussi à Mérinchal (Creuse)