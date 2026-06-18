Groupe jeux de société Salle de convivialité Mérinchal mardi 4 août 2026.

Mérinchal

Groupe jeux de société

Salle de convivialité 2 Bis rue du Château Mérinchal Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Jeux de société en tout genre .

Salle de convivialité 2 Bis rue du Château Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00

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English : Groupe jeux de société

L’événement Groupe jeux de société Mérinchal a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine