Groupe jeux de société Salle de convivialité Mérinchal
Groupe jeux de société Salle de convivialité Mérinchal mardi 4 août 2026.
Mérinchal
Groupe jeux de société
Salle de convivialité 2 Bis rue du Château Mérinchal Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Jeux de société en tout genre .
Salle de convivialité 2 Bis rue du Château Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00
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English : Groupe jeux de société
L’événement Groupe jeux de société Mérinchal a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine
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