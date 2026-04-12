Exposition de Mich Mao sur l’île Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda
Exposition de Mich Mao sur l’île Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda lundi 3 août 2026.
Landéda
Exposition de Mich Mao sur l’île Cézon
Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31
Installé près de Brest, son atelier regorge de métaux comme d’autres regorgent de tissus ou de bois. De ce matériel, il crée des histoires inspirées par sa vision du monde actuel, nourries aussi par ses voyages. Prennent formes alors des sculptures qui se lisent comme un conte, jusqu’au moindre détail.
Il parsèmera de ses grands oiseaux voyageurs, de ses manches à air transatlantiques et de ses chaînes de fleurs de rouille l’intérieur et l’extérieur du fort.
Si vous voulez le rencontrer, Mich Mao sera présent sur le site les 2, 13, 16, 28 et 29 août ainsi que les 12, 13 et 27 septembre
Possibilité de visiter hors visite guidée. Sur réservation à l’Office de Tourisme.
Inauguration de l’exposition le 2 août (entrée libre). .
Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 05 43
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English :
L’événement Exposition de Mich Mao sur l’île Cézon Landéda a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS
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