EXPOSITION DE MICHEL LÉVI ET MA SIÉRA Place du Pradou Taulignan
mercredi 19 août 2026 · Place du Pradou · Taulignan
Informations pratiques
Taulignan
EXPOSITION DE MICHEL LÉVI ET MA SIÉRA
Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26
Entrée libre, vernissage le 22 août 18h30
.
Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission; opening reception on August 22 at 6:30 p.m.
L’événement EXPOSITION DE MICHEL LÉVI ET MA SIÉRA Taulignan a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes