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AGENDA · Taulignan

EXPOSITION DE MICHEL LÉVI ET MA SIÉRA Place du Pradou Taulignan

mercredi 19 août 2026 · Place du Pradou · Taulignan

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place du Pradou
Adresse
Chapelle du Pradou
Ville
26770 Taulignan
Département
Drôme
Tarif

Taulignan

EXPOSITION DE MICHEL LÉVI ET MA SIÉRA

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26

Entrée libre, vernissage le 22 août 18h30
  .

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@taulignanarts.fr

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English :

Free admission; opening reception on August 22 at 6:30 p.m.

L’événement EXPOSITION DE MICHEL LÉVI ET MA SIÉRA Taulignan a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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