Informations pratiques

Taulignan

EXPOSITION DE MICHEL LÉVI ET MA SIÉRA

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-26

Entrée libre, vernissage le 22 août 18h30

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Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr

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English :

Free admission; opening reception on August 22 at 6:30 p.m.

L’événement EXPOSITION DE MICHEL LÉVI ET MA SIÉRA Taulignan a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes