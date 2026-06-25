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Exposition de modèles réduits de trains vapeur Mairie Maël-Carhaix

Exposition de modèles réduits de trains vapeur Mairie Maël-Carhaix samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Mairie
Adresse
5 Place du Centre
Ville
22340 Maël-Carhaix
Département
Côtes-d'Armor
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Maël-Carhaix

Exposition de modèles réduits de trains vapeur

Mairie 5 Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-04

François Turmel est un collectionneur de trains miniatures. Il exposera en juillet-août une partie de son immense collection de trains à vapeur à la bibliothèque de Maël-Carhaix, aux heures d’ouverture de la Mairie

Org. Le Chaudron des Arts   .

Mairie 5 Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56 

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English :

L’événement Exposition de modèles réduits de trains vapeur Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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