Exposition de modèles réduits de trains vapeur Mairie Maël-Carhaix
Exposition de modèles réduits de trains vapeur Mairie Maël-Carhaix samedi 4 juillet 2026.
Maël-Carhaix
Exposition de modèles réduits de trains vapeur
Mairie 5 Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-04
François Turmel est un collectionneur de trains miniatures. Il exposera en juillet-août une partie de son immense collection de trains à vapeur à la bibliothèque de Maël-Carhaix, aux heures d’ouverture de la Mairie
Org. Le Chaudron des Arts .
Mairie 5 Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56
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English :
L’événement Exposition de modèles réduits de trains vapeur Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh