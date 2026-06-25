Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix Maël-Carhaix
Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix Maël-Carhaix samedi 4 juillet 2026.
Maël-Carhaix
Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix
Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le bagad de Carhaix conduira une promenade dans les rues de Mael-Carhaix à la découverte de l’exposition Les Prairies du Cheval Noir, d’après la BD de Victor le Foll
Org. Le Chaudron des Arts .
Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56
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English :
L’événement Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh