UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix Maël-Carhaix

Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix Maël-Carhaix samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Place du Centre
Ville
22340 Maël-Carhaix
Département
Côtes-d'Armor
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Maël-Carhaix

Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix

Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le bagad de Carhaix conduira une promenade dans les rues de Mael-Carhaix à la découverte de l’exposition Les Prairies du Cheval Noir, d’après la BD de Victor le Foll

Org. Le Chaudron des Arts   .

Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

À voir aussi à Maël-Carhaix (Côtes-d'Armor)