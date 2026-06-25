Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix Maël-Carhaix samedi 4 juillet 2026.

Maël-Carhaix

Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix

Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le bagad de Carhaix conduira une promenade dans les rues de Mael-Carhaix à la découverte de l’exposition Les Prairies du Cheval Noir, d’après la BD de Victor le Foll

Org. Le Chaudron des Arts .

Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gouel an Tren avec le Bagad de Carhaix Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh