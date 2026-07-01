Exposition de motos, mobylettes et voitures anciennes Vincey
samedi 11 juillet 2026 · Vincey
Informations pratiques
Vincey
Exposition de motos, mobylettes et voitures anciennes
11 rue d’alsace Vincey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pour les 30 ans du Musée d’Art Militaire de Vincey venez admirer des véhicules anciens.
La visite du musée est gratuite
Animations diverses pour les enfants ainsi qu’une structure gonflable.
Restauration et buvette sur placeTout public
0 .
11 rue d’alsace Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 3 29 67 48 95
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English :
To celebrate the 30th anniversary of the Vincey Military Art Museum: come see some vintage vehicles.
Admission to the museum is free.
Various activities for children, as well as a bouncy castle.
Food and refreshments available on site.
L’événement Exposition de motos, mobylettes et voitures anciennes Vincey a été mis à jour le 2026-06-27 par OT EPINAL ET SA REGION
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