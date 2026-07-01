Informations pratiques

Vincey

Exposition de motos, mobylettes et voitures anciennes

11 rue d’alsace Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Pour les 30 ans du Musée d’Art Militaire de Vincey venez admirer des véhicules anciens.

La visite du musée est gratuite

Animations diverses pour les enfants ainsi qu’une structure gonflable.

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

11 rue d’alsace Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 3 29 67 48 95

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English :

To celebrate the 30th anniversary of the Vincey Military Art Museum: come see some vintage vehicles.

Admission to the museum is free.

Various activities for children, as well as a bouncy castle.

Food and refreshments available on site.

L’événement Exposition de motos, mobylettes et voitures anciennes Vincey a été mis à jour le 2026-06-27 par OT EPINAL ET SA REGION