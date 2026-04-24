Exposition de Paul Kwiatkowski Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence
Exposition de Paul Kwiatkowski Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence vendredi 1 mai 2026.
Loireauxence
Exposition de Paul Kwiatkowski Maison Bonchamps
Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08
Du 1er au 10 mai, Paul kwiatkowski expose dans la Maison Bonchamps.
Exposition de Dotwork, aquarelle, peinture, mortier et feuille d’or.
Entrée gratuite. .
Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 30 92 27
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English :
From May 1 to 10, Paul kwiatkowski exhibits in the Maison Bonchamps.
L’événement Exposition de Paul Kwiatkowski Maison Bonchamps Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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