Exposition de Paul Kwiatkowski Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence

Loireauxence

Exposition de Paul Kwiatkowski Maison Bonchamps

Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08

Du 1er au 10 mai, Paul kwiatkowski expose dans la Maison Bonchamps.

Exposition de Dotwork, aquarelle, peinture, mortier et feuille d’or.

Entrée gratuite. .

Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 30 92 27

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English :

From May 1 to 10, Paul kwiatkowski exhibits in the Maison Bonchamps.

L’événement Exposition de Paul Kwiatkowski Maison Bonchamps Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis