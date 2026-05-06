Exposition de peinture Airvault
Exposition de peinture Airvault samedi 20 juin 2026.
Airvault
Exposition de peinture
Place des Promenades Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
L’Association Recherche et Culture (ARC) propose une exposition de peinture sur le thème du portrait, les 20 et 21 juin, ainsi que les 27 et 28 juin. Rendez-vous de 15 h à 18 h 30, à la Chapelle des 3 Marie, Place des Promenades, à Airvault. L’entrée est gratuite. .
Place des Promenades Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13
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English : Exposition de peinture
L’événement Exposition de peinture Airvault a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Airvaudais Val du Thouet
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