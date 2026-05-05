Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault

Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault

Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 2 Rue Pierre Laillé

Ville : 79600 Airvault

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Airvault

Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang

2 Rue Pierre Laillé Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Rendez-vous à la salle Augustin Bordage de 9 h à 13 h. Mobilisez-vous un seul don peut sauver jusqu’à 3 vies ! Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. Sur place, profitez d’animations, d’un challenge inter-associations sportives et d’une collation gourmande offerte par les Canards gras du Cébron et Chez Valou. Organisée par l’Amicale des Donneurs du Sang d’Airvault.   .

2 Rue Pierre Laillé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 79 43 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang

L’événement Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet

À voir aussi à Airvault (Deux-Sèvres)