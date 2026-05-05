Airvault

Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang

2 Rue Pierre Laillé Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous à la salle Augustin Bordage de 9 h à 13 h. Mobilisez-vous un seul don peut sauver jusqu’à 3 vies ! Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. Sur place, profitez d’animations, d’un challenge inter-associations sportives et d’une collation gourmande offerte par les Canards gras du Cébron et Chez Valou. Organisée par l’Amicale des Donneurs du Sang d’Airvault. .

2 Rue Pierre Laillé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 79 43 11

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English : Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang

L’événement Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet