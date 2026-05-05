Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault
Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault dimanche 14 juin 2026.
Airvault
Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang
2 Rue Pierre Laillé Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 13:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Rendez-vous à la salle Augustin Bordage de 9 h à 13 h. Mobilisez-vous un seul don peut sauver jusqu’à 3 vies ! Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. Sur place, profitez d’animations, d’un challenge inter-associations sportives et d’une collation gourmande offerte par les Canards gras du Cébron et Chez Valou. Organisée par l’Amicale des Donneurs du Sang d’Airvault. .
2 Rue Pierre Laillé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 79 43 11
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English : Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang
L’événement Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet
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