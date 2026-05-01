Soirée jeux Airvault
Soirée jeux Airvault vendredi 29 mai 2026.
Airvault
Soirée jeux
10 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée jeux par mois, ouverte à toutes et tous. La prochaine aura lieu le vendredi 29 mai, de 18 h à 23 h, au musée Jacques Guidez, au 10 rue de la Gendarmerie à Airvault. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. Boissons sur place, pique-nique sorti du panier. .
10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
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English :
L’événement Soirée jeux Airvault a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Airvaudais Val du Thouet
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