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Soirée jeux Airvault

Soirée jeux Airvault

Soirée jeux Airvault vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 10 Rue de la Gendarmerie

Ville : 79600 Airvault

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Airvault

Soirée jeux

10 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée jeux par mois, ouverte à toutes et tous. La prochaine aura lieu le vendredi 29 mai, de 18 h à 23 h, au musée Jacques Guidez, au 10 rue de la Gendarmerie à Airvault. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. Boissons sur place, pique-nique sorti du panier.   .

10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 

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English :

L’événement Soirée jeux Airvault a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Airvaudais Val du Thouet

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