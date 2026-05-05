Exposition des enfants Airvault
Exposition des enfants Airvault samedi 23 mai 2026.
Airvault
Exposition des enfants
Place des Promenades Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-23
Les enfants vous présentent leurs travaux scolaires et associatifs en arts plastiques de l’année 2025/2026. Rendez-vous de 14 h 30 à 17 h 30 à la Chapelle des Trois Marie à Airvault. Exposition visible du 23 mai au 14 juin. .
Place des Promenades Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13
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English : Exposition des enfants
L’événement Exposition des enfants Airvault a été mis à jour le 2026-04-28 par CC Airvaudais Val du Thouet
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