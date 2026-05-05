Airvault

Exposition des enfants

Place des Promenades Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-23

Les enfants vous présentent leurs travaux scolaires et associatifs en arts plastiques de l’année 2025/2026. Rendez-vous de 14 h 30 à 17 h 30 à la Chapelle des Trois Marie à Airvault. Exposition visible du 23 mai au 14 juin. .

Place des Promenades Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

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English : Exposition des enfants

L’événement Exposition des enfants Airvault a été mis à jour le 2026-04-28 par CC Airvaudais Val du Thouet