Airvault

Exposition à la chapelle des Trois Marie

Place des Promenades Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Une exposition de sculptures céramiques d’Isabelle Capron est proposée à la Chapelle des Trois Marie, Place des Promenades. Visible les 1, 2 et 3, les 8, 9 et 10, et les 15, 16 et 17 mai, de 14 h 30 à 18 h. .

Place des Promenades Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51

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English : Exposition à la chapelle des Trois Marie

L’événement Exposition à la chapelle des Trois Marie Airvault a été mis à jour le 2026-03-30 par CC Airvaudais Val du Thouet