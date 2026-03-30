Exposition à la chapelle des Trois Marie Airvault
Exposition à la chapelle des Trois Marie Airvault vendredi 15 mai 2026.
Airvault
Exposition à la chapelle des Trois Marie
Place des Promenades Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
Une exposition de sculptures céramiques d’Isabelle Capron est proposée à la Chapelle des Trois Marie, Place des Promenades. Visible les 1, 2 et 3, les 8, 9 et 10, et les 15, 16 et 17 mai, de 14 h 30 à 18 h. .
Place des Promenades Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition à la chapelle des Trois Marie
L’événement Exposition à la chapelle des Trois Marie Airvault a été mis à jour le 2026-03-30 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Airvault (Deux-Sèvres)
- Soirée jeux Airvault 30 avril 2026
- Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Musée Municipal Jacques Guidez Airvault 1 mai 2026
- Exposition à la chapelle des Trois Marie Airvault 1 mai 2026
- Chemins d’Aldéarde > circuit 1 Airvault Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Boucle vélo en vallée du Thouet Art Roman en Airvaudais Airvault Deux-Sèvres 1 mai 2026