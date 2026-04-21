Cinéma chez Nous Juste une illusion Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Airvault

Cinéma chez Nous Juste une illusion

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Mardi 19 mai, le film Juste une illusion sera diffusé à 20 h 30 à la salle du Clos de l’Abbaye, réalisé par Olivier Nakache & Eric Toledano, avec Camille Cottin, Louis Garrel, Simon Boublil, Alexis Rosenstiehl, Rony Kramer, Pierre Lottin … Résumé Nous sommes en 1985. Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

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English : Cinéma chez Nous Juste une illusion

L’événement Cinéma chez Nous Juste une illusion Airvault a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet