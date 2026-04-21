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Cinéma chez Nous Juste une illusion Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Juste une illusion Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Juste une illusion Salle du Clos de l’Abbaye Airvault mardi 19 mai 2026.

Lieu : Salle du Clos de l'Abbaye

Adresse : Rue de la Poste

Ville : 79600 Airvault

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Airvault

Cinéma chez Nous Juste une illusion

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:30:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Mardi 19 mai, le film Juste une illusion sera diffusé à 20 h 30 à la salle du Clos de l’Abbaye, réalisé par Olivier Nakache & Eric Toledano, avec Camille Cottin, Louis Garrel, Simon Boublil, Alexis Rosenstiehl, Rony Kramer, Pierre Lottin … Résumé Nous sommes en 1985. Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.   .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 

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English : Cinéma chez Nous Juste une illusion

L’événement Cinéma chez Nous Juste une illusion Airvault a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet

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