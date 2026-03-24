Cinéma chez Nous Les enfants de la résistance Salle du Clos de l’Abbaye Airvault
Cinéma chez Nous Les enfants de la résistance Salle du Clos de l’Abbaye Airvault mardi 5 mai 2026.
Cinéma chez Nous Les enfants de la résistance
Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Mardi 5 mai, le film Mauvaise pioche sera diffusé à 20 h 30 à la salle du Clos de l’Abbaye, réalisé par Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte… Résumé Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie, si c’est encore possible … .
Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
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English : Cinéma chez Nous Les enfants de la résistance
L’événement Cinéma chez Nous Les enfants de la résistance Airvault a été mis à jour le 2026-03-21 par CC Airvaudais Val du Thouet