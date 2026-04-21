Airvault

En voiture psymone

Centre Socio Culturel Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le collectif santé mentale propose diverses activités autour de la santé mentale yoga, sport santé, démarches santé, jeux de société, goûter préparé par l’atelier cuisine… Un véhicule spécialement aménage qui fait le tour du département. L’occasion d’échanger autour de la santé mentale et des troubles psychiques avec des bénévoles de l’Unafam, des professionnels de santé et du médico-social, et des personnes concernées. Programme disponible prochainement. Infos auprès du Centre Socio Culturel 05 49 64 73 10. .

Centre Socio Culturel Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

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English : En voiture psymone

L’événement En voiture psymone Airvault a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet