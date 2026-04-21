Airvault

Nuit des Musées à Airvault

10 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, le musée municipal Jacques Guidez sera ouvert de 14 h 30 à minuit. Corinne Duchêne viendra présenter son spectacle Le conte d’une vie , à 19 h et 20 h 30 au Musée Jacques Guidez. De la naissance au décès, une vie est un grand récit qu’on écrit peu à peu, émaillé d’épreuves et d’espoirs, de croyances et de superstitions, de belles rencontres et de petits bonheurs. Spectacle conté tout public (+ 6 ans) à 19 h et tout public à 20 h 30. Spectacle gratuit, d’une durée de 40 minutes. En lien avec l’exposition temporaire Rites de passage, une vie bien orchestrée . .

10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51

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English : Nuit des Musées à Airvault

L’événement Nuit des Musées à Airvault Airvault a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet