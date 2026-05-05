Exposition de peinture de Cévrik Dussaud Salle Bodin Le Château-d’Oléron
Exposition de peinture de Cévrik Dussaud Salle Bodin Le Château-d’Oléron lundi 14 septembre 2026.
Le Château-d’Oléron
Exposition de peinture de Cévrik Dussaud
Salle Bodin Citadelle du Château Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:00:00
fin : 2026-09-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Cévrik Dussaud utilise toutes sortes de bleus, et toutes sortes de jeux de matières pour peindre son univers de prédilection la mer.
.
Salle Bodin Citadelle du Château Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 36 43 70 dussaudcevrik@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cévrik Dussaud uses all kinds of blues and all kinds of materials to paint his favorite universe: the sea.
L’événement Exposition de peinture de Cévrik Dussaud Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Le Château-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Festival musique au pays de Pierre Loti Mélodies françaises de la Mer Cabane ostréicole de la base nautique Le Château-d’Oléron 9 mai 2026
- Festival Musiques Au Pays de Pierre Loti Le Réquiem de Mozart La Citadelle Le Château-d’Oléron 10 mai 2026
- Exposition de bijoux Gabrielle Campana cabane 14 Le Château-d’Oléron 11 mai 2026
- Salon des vins 20ème édition Le Château-d’Oléron 14 mai 2026
- Oléron Ukulélé Festival 2026 Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 14 mai 2026