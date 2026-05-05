Exposition de peinture de Cévrik Dussaud Salle Bodin Le Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Exposition de peinture de Cévrik Dussaud

Salle Bodin Citadelle du Château Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 10:00:00

fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :

2026-09-14

Cévrik Dussaud utilise toutes sortes de bleus, et toutes sortes de jeux de matières pour peindre son univers de prédilection la mer.

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Salle Bodin Citadelle du Château Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 36 43 70 dussaudcevrik@gmail.com

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English :

Cévrik Dussaud uses all kinds of blues and all kinds of materials to paint his favorite universe: the sea.

L’événement Exposition de peinture de Cévrik Dussaud Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes