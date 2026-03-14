Exposition de peinture Du Champs à l’Horizon, regards croisés Ribeauvillé

Ribeauvillé

Exposition de peinture Du champ à l’horizon, regards croisés

2 Route de Colmar Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

À travers leurs œuvres sensibles et inspirées, Carole et Eric Nieder explorent l’empreinte des espaces, des paysages et des émotions, invitant le regard à voyager entre abstraction, architecture et monde intérieur

Venez apprécier l’exposition des artistes peintres Eric et Carole Nieder au sein de la cave coopérative de Ribeauvillé.

Carole Nieder Depuis plusieurs années, le processus créatif de Carole Nieder est basé sur une exploration sensible il questionne les rapports et influences réciproques qui peuvent exister entre l’espace et le corps, à travers la notion de l’empreinte. Tout d’abord il y a l’ESPACE. Ce peut être une chambre, un bâtiment, une place, une ville, un paysage, la Terre.

Eric Nieder Mon métier d’architecte m’a ouvert le regard La vie, les gens, l’espace urbain, les paysages… J’explore toutes sortes de contrées graphiques. J’ai un peu de mal à rester dans un registre. Depuis peu la couleur, l’abstraction, la gravure, … Je n’ai pas tout essayé, alors obstinément je continue. Dessiner est une activité universelle, ses raisons d’être sont aussi variées que profondes Exprimer ses émotions et son monde intérieur Le dessin est un langage visuel qui nous permet de traduire des sentiments, des idées ou des rêves difficiles à exprimer avec des mots. .

2 Route de Colmar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 35 veronique.spitz@cave-ribeauville.com

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English :

Through their sensitive and inspired works, Carole and Eric Nieder explore the imprint of spaces, landscapes and emotions, inviting the eye to travel between abstraction, architecture and the inner world

L’événement Exposition de peinture Du champ à l’horizon, regards croisés Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr