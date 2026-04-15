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Exposition de peinture, Eglise Saint-Martin, Colombelles

Exposition de peinture, Eglise Saint-Martin, Colombelles

Exposition de peinture, Eglise Saint-Martin, Colombelles samedi 30 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Martin

Adresse : Eglise Saint-Martin5 Rue Hippolyte MoninCOLOMBELLES

Ville : 14460 Colombelles

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Exposition de peinture 30 et 31 mai Eglise Saint-Martin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Mise en valeur de l’église Saint Martin (XIème siècle) par l’illumination extérieure et intérieure avec une exposition de tableaux à l’huile, pastels et dessins par des artistes locaux. Illumination seulement le samedi 30 mai jusqu’à minuit.

Eglise Saint-Martin Eglise Saint-Martin5 Rue Hippolyte MoninCOLOMBELLES Colombelles 14460 Calvados Normandie
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