Le chant des signes Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Le chant des signes

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 17:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Sensibilisation à la langue des signes et à la culture sourde. Comment communiquent-ils ? Peut-on tout dire en langue des signes ? Est-ce qu’un sourd chinois et un sourd français signent la même langue ? Et si on apprenait l’alphabet gestuel ? Et si on chantait en langue des signes ?

Sensibilisation à la langue des signes et à la culture sourde.

Comment communiquent-ils ? Peut-on tout dire en langue des signes ? Est-ce qu’un sourd chinois et un sourd français signent la même langue ? Et si on apprenait l’alphabet gestuel ? Et si on chantait en langue des signes ?

Par la compagnie Le Bruit du silence.

Tout public .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Le chant des signes

Raising awareness of sign language and deaf culture. How do they communicate? Can you say everything in sign language? Do deaf Chinese and deaf French sign the same language? What about learning the sign alphabet? How about singing in sign language?

L’événement Le chant des signes Colombelles a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité