Colombelles

Les contes dits du bout des doigts

10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 11:20:00

Date(s) :

2026-05-30

La sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari. La maison que Pierre vient d’acheter est hantée par la méchante sorcière du placard aux balais… Par la compagnie Le bruit du silence. À partir de 6 ans sur réservation

La sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari

La maison que Pierre vient d’acheter est hantée par la méchante sorcière du placard aux balais…

Par la compagnie Le bruit du silence.

À partir de 6 ans sur réservation .

10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les contes dits du bout des doigts

La sorcière du placard aux balais by Pierre Gripari. The house Pierre has just bought is haunted by the wicked witch of the broom cupboard… By the company Le bruit du silence. From age 6 booking required

L’événement Les contes dits du bout des doigts Colombelles a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité