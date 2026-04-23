Les contes dits du bout des doigts Colombelles
Les contes dits du bout des doigts Colombelles samedi 30 mai 2026.
Colombelles
Les contes dits du bout des doigts
10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 11:20:00
Date(s) :
2026-05-30
La sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari. La maison que Pierre vient d’acheter est hantée par la méchante sorcière du placard aux balais… Par la compagnie Le bruit du silence. À partir de 6 ans sur réservation
La sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari
La maison que Pierre vient d’acheter est hantée par la méchante sorcière du placard aux balais…
Par la compagnie Le bruit du silence.
À partir de 6 ans sur réservation .
10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Les contes dits du bout des doigts
La sorcière du placard aux balais by Pierre Gripari. The house Pierre has just bought is haunted by the wicked witch of the broom cupboard… By the company Le bruit du silence. From age 6 booking required
L’événement Les contes dits du bout des doigts Colombelles a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité
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