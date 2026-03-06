Exposition de Peinture et de Sculpture La Haye

Exposition de Peinture et de Sculpture

30 Rue de Morville La Haye Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

La Haye organise dans la salle des fêtes, une exposition de peinture et de sculpture du 3 au 12 avril, de 10h à 18h. L’entrée est gratuite. .

30 Rue de Morville La Haye 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 84 34

