Exposition de peinture: Eté en images Salle d’exposition Octave Lafaye ARFEUILLES

Des artistes locaux présenteront leurs oeuvres: huiles, acryliques,pastels, graphite,fusain…

L’invitée d’honneur, Catherine Dagneaux exposera ses toiles: des natures mortes dans lesquelles, elle travaille la lumière et les ombres pour qu’un simple fruit posé sur une table devienne un moment de poésie, un sujet de contemplation.

Un hommage sera rendu à Raymonde Parot. Elle utilisait diverses techniques, mais sa préférence allait vers le pastel avec lequel elle a obtenu plusieurs médailles d’or lors de salons régionaux.