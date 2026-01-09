Exposition de peinture Hélène de St-Do et sculpture Robert Berjaud Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains
Exposition de peinture Hélène de St-Do et sculpture Robert Berjaud Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains lundi 6 juillet 2026.
Exposition de peinture Hélène de St-Do et sculpture Robert Berjaud
Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-06
Exposition de peinture du 6 juillet au 20 juillet à la cabane Le Galis à Saint-Trojan-les-Bains.
.
Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hélène de St-Do painting and Robert Berjaud sculpture exhibition
Painting exhibition from July 6 to July 20 at the Le Galis hut in Saint-Trojan-les-Bains.
L’événement Exposition de peinture Hélène de St-Do et sculpture Robert Berjaud Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes