Exposition de peinture Isabelle Guibert Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains
Exposition de peinture Isabelle Guibert Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains lundi 8 juin 2026.
Exposition de peinture Isabelle Guibert
Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-08
Exposition de peinture du 8 au 22 juin à La Cabane Le Galis à Saint-Trojan-les-Bains.
.
Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painting exhibition from June 8 to 22 at La Cabane Le Galis in Saint-Trojan-les-Bains.
L’événement Exposition de peinture Isabelle Guibert Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes