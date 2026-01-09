Exposition de peinture Serge Delfau Les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains
Exposition de peinture Serge Delfau Les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains lundi 8 juin 2026.
Exposition de peinture Serge Delfau
Les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-22
2026-06-08
Exposition de peinture du 8 au 22 juin à l’espace les Cimaises à Saint-Trojan-les-Bains.
Les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 com@saint-trojan-les-bains.fr
English : Serge Delfau painting exhibition
Painting exhibition from June 8 to 22 at espace les Cimaises in Saint-Trojan-les-Bains.
