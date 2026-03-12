Balade pour tous Foyer départemental Lannelongue Saint-Trojan-les-Bains

Balade pour tous

Foyer départemental Lannelongue 30 avenue du Débarquement Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – EUR

gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Faites quelques pas vers l’inclusion ! Venez en famille marcher, jouer, chanter et découvrir des activités adaptées à tous. Randonnée accessible en poussette et fauteuil roulant, buvette, espace pique-nique. Chiens interdits sauf ceux d’assistance.

.

Foyer départemental Lannelongue 30 avenue du Débarquement Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 28 03 54 parlessentiers17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a few steps towards inclusion! Bring the whole family to walk, play, sing and discover activities suitable for all. Stroller- and wheelchair-accessible hike, refreshment bar, picnic area. Dogs forbidden except for assistance dogs.

L’événement Balade pour tous Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes