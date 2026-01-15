Exposition Palettes Dolusiennes Espace les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains

Exposition Palettes Dolusiennes

Exposition de peinture du 25 mai au 8 juin à l’espace les Cimaises à Saint-Trojan-les-Bains.

Espace les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr

English :

Painting exhibition from May 25 to June 8 at espace les Cimaises in Saint-Trojan-les-Bains.

L’événement Exposition Palettes Dolusiennes Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes