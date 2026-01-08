Exposition de peinture & céramique Chantal Jacomy Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains
Exposition de peinture & céramique Chantal Jacomy Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains lundi 25 mai 2026.
Exposition de peinture & céramique Chantal Jacomy
Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-05-25
Exposition de peinture & céramique du 25 mai au 8 juin à La Cabane Le Galis à Saint-Trojan-les-Bains.
.
Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Painting & ceramics exhibition Chantal Jacomy
Painting & ceramics exhibition from May 25 to June 8 at La Cabane Le Galis in Saint-Trojan-les-Bains.
L’événement Exposition de peinture & céramique Chantal Jacomy Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes