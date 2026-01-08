Exposition de peinture & céramique Chantal Jacomy Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de peinture & céramique Chantal Jacomy

Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2026-05-25

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-05-25

Exposition de peinture & céramique du 25 mai au 8 juin à La Cabane Le Galis à Saint-Trojan-les-Bains.

Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr

English : Painting & ceramics exhibition Chantal Jacomy

Painting & ceramics exhibition from May 25 to June 8 at La Cabane Le Galis in Saint-Trojan-les-Bains.

