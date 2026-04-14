Exposition de peinture Place de la Congrégation Josselin

Josselin

Exposition de peinture

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:30:00

fin : 2026-05-11 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Trois femmes, trois univers ! Stéphanie Bruneau, Virginie Tkocz, Céline Frebault exposent à la Chapelle de la Congrégation. De 10h30 à 18h. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de peinture Josselin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande