Exposition de peinture Place de la Congrégation Josselin
Exposition de peinture Place de la Congrégation Josselin mardi 5 mai 2026.
Josselin
Exposition de peinture
Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:30:00
fin : 2026-05-11 18:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Trois femmes, trois univers ! Stéphanie Bruneau, Virginie Tkocz, Céline Frebault exposent à la Chapelle de la Congrégation. De 10h30 à 18h. .
Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Exposition de peinture Josselin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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