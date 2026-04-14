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Exposition de peinture Place de la Congrégation Josselin

Exposition de peinture Place de la Congrégation Josselin mardi 5 mai 2026.

Lieu : Place de la Congrégation

Adresse : Chapelle de la Congrégation

Ville : 56120 Josselin

Département : Morbihan

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Josselin

Exposition de peinture

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:30:00
fin : 2026-05-11 18:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Trois femmes, trois univers ! Stéphanie Bruneau, Virginie Tkocz, Céline Frebault exposent à la Chapelle de la Congrégation. De 10h30 à 18h.   .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Exposition de peinture Josselin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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