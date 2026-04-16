Exposition de peinture Michel LACOSTE 16350 Champagne-Mouton
Exposition de peinture Michel LACOSTE 16350 Champagne-Mouton vendredi 1 mai 2026.
Champagne-Mouton
Exposition de peinture Michel LACOSTE
16350 12 impasse Saint Martin Champagne-Mouton Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Exposition d’un cinquantaine d’oeuvres du peintre Michel LACOSTE.
Sa technique post-impressionniste en fait un artiste marquant dans la retranscription des paysages des Charentes.
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16350 12 impasse Saint Martin Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 30 51 amischateauchampagnemouton@gmail.com
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English :
Exhibition of some fifty works by painter Michel LACOSTE.
His post-impressionist technique makes him an outstanding artist in the retranscription of Charentes landscapes.
L’événement Exposition de peinture Michel LACOSTE Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Charente Limousine
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