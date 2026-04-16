Exposition de peinture Michel LACOSTE 16350 Champagne-Mouton

Champagne-Mouton

Exposition de peinture Michel LACOSTE

16350 12 impasse Saint Martin Champagne-Mouton Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Exposition d’un cinquantaine d’oeuvres du peintre Michel LACOSTE.

Sa technique post-impressionniste en fait un artiste marquant dans la retranscription des paysages des Charentes.

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16350 12 impasse Saint Martin Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 30 51 amischateauchampagnemouton@gmail.com

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English :

Exhibition of some fifty works by painter Michel LACOSTE.

His post-impressionist technique makes him an outstanding artist in the retranscription of Charentes landscapes.

L’événement Exposition de peinture Michel LACOSTE Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Charente Limousine