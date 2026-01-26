Noël au château Chateau de Champagne-Mouton, 12 Impasse St Martin Champagne-Mouton
Noël au château
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
2026-11-28 2026-11-29 2026-11-30
Vente d’objets décoratifs artisanaux de Noël fait main
Chateau de Champagne-Mouton, 12 Impasse St Martin Château de Champagne-Mouton Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Sale of handmade Christmas decorative items
