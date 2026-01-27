marché d’automne salle des fêtes Champagne-Mouton

marché d’automne

salle des fêtes rue des grouges Champagne-Mouton Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

marché de produits de bouche de producteurs locaux et de createurs

.

salle des fêtes rue des grouges Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 40 36 jeanne.jordan@laposte.net

English :

food market with local producers and designers

