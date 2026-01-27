marché d’automne salle des fêtes Champagne-Mouton
marché d’automne salle des fêtes Champagne-Mouton dimanche 11 octobre 2026.
marché d’automne
salle des fêtes rue des grouges Champagne-Mouton Charente
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
2026-10-11
marché de produits de bouche de producteurs locaux et de createurs
salle des fêtes rue des grouges Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 40 36 jeanne.jordan@laposte.net
English :
food market with local producers and designers
L’événement marché d’automne Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Charente Limousine