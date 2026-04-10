Gurgy

Exposition de peinture Nadine Jolivet, Didier Boisseaux et Gérard Collin

Espace Culturel de Gurgy Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

À l’Espace Culturel de Gurgy, l’exposition collective réunit Nadine Jolivet, Gérard Collin et Didier Boisseaux autour de la peinture. Trois parcours singuliers se croisent portraits et animaux pour Jolivet, paysages à l’huile pour Collin, aquarelles spontanées pour Boisseaux.

Cette exposition explore l’émotion, la lumière et le gestuel, offrant une rencontre entre styles, techniques et sensibilités variées, révélant la richesse et la diversité de la création locale. .

Espace Culturel de Gurgy Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 02 86 culturetourisme@gurgy.net

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English : Exposition de peinture Nadine Jolivet, Didier Boisseaux et Gérard Collin

L’événement Exposition de peinture Nadine Jolivet, Didier Boisseaux et Gérard Collin Gurgy a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Auxerrois