Exposition de peinture Nadine Jolivet, Didier Boisseaux et Gérard Collin Gurgy
Exposition de peinture Nadine Jolivet, Didier Boisseaux et Gérard Collin Gurgy samedi 2 mai 2026.
Gurgy
Exposition de peinture Nadine Jolivet, Didier Boisseaux et Gérard Collin
Espace Culturel de Gurgy Gurgy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
À l’Espace Culturel de Gurgy, l’exposition collective réunit Nadine Jolivet, Gérard Collin et Didier Boisseaux autour de la peinture. Trois parcours singuliers se croisent portraits et animaux pour Jolivet, paysages à l’huile pour Collin, aquarelles spontanées pour Boisseaux.
Cette exposition explore l’émotion, la lumière et le gestuel, offrant une rencontre entre styles, techniques et sensibilités variées, révélant la richesse et la diversité de la création locale. .
Espace Culturel de Gurgy Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 02 86 culturetourisme@gurgy.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peinture Nadine Jolivet, Didier Boisseaux et Gérard Collin
L’événement Exposition de peinture Nadine Jolivet, Didier Boisseaux et Gérard Collin Gurgy a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Auxerrois
À voir aussi à Gurgy (Yonne)
- La Boucle du Moulin Gurgy Yonne 1 mai 2026