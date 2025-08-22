La Boucle du Moulin Gurgy Yonne

La Boucle du Moulin A pieds Facile

La Boucle du Moulin 2 Grande rue 89250 Gurgy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 9400.0

Un chemin créé par les élèves de l’école de Gurgy pour faire découvrir le patrimoine de leur village et de ses environs l’église Saint-André (XIIIe s.), l’échelle à saumons…

https://www.calameo.com/read/0023342256c37b97c7b3e +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by the pupils of Gurgy school to help them discover the heritage of their village and the surrounding area: Saint-André church (13th c.), the salmon ladder…

Deutsch :

Ein von den Schülern der Schule in Gurgy angelegter Weg, um das Kulturerbe ihres Dorfes und seiner Umgebung zu entdecken: die Kirche Saint-André (13. Jh.), die Lachsleiter…

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della scuola di Gurgy per aiutarli a scoprire il patrimonio del loro villaggio e dei dintorni: la chiesa di Saint-André del XIII secolo, la scala dei salmoni, ecc.

Español :

Recorrido creado por los alumnos de la escuela de Gurgy para descubrir el patrimonio de su pueblo y sus alrededores: la iglesia de Saint-André del siglo XIII, la escalera del salmón, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data