Ouistreham

exposition de peinture

Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-04 2026-09-05

Exposition de peinture en plein air sous barnums, réunissant des artistes peintres de Ouistreham et des alentours. Venez découvrir une grande diversité d’œuvres et échanger avec des artistes locaux dans une ambiance conviviale et culturelle.

Exposition de peinture en plein air sous barnums, réunissant des artistes peintres de Ouistreham et des alentours. Venez découvrir une grande diversité d’œuvres et échanger avec des artistes locaux dans une ambiance conviviale et culturelle. .

Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 17 17 73 55 brigitte.marais3@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : exposition de peinture

Open-air painting exhibition under canvas, bringing together painters from Ouistreham and the surrounding area. Come and discover a wide variety of works and talk to local artists in a friendly, cultural atmosphere.

L’événement exposition de peinture Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Caen la Mer