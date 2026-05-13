Rando poussette à la plage Ouistreham
Rando poussette à la plage Ouistreham jeudi 9 juillet 2026.
Ouistreham
Rando poussette à la plage
5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Participez à une balade conviviale et accessible en poussette en direction de la plage, ouverte à tous. Rendez-vous à 9h30 devant l’Office de Tourisme. Activité gratuite sur inscription.
Participez à une balade conviviale et accessible en poussette en direction de la plage, ouverte à tous.
Rendez-vous à 9h30 devant l’Office de Tourisme.
Activité gratuite sur inscription. .
5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60
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English : Rando poussette à la plage
Join us for a friendly walk to the beach in a pushchair, open to all. Meet at 9.30 am in front of the Tourist Office. Free with registration.
L’événement Rando poussette à la plage Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Caen la Mer
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