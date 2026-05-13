Ouistreham

Rando poussette à la plage

5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Participez à une balade conviviale et accessible en poussette en direction de la plage, ouverte à tous. Rendez-vous à 9h30 devant l’Office de Tourisme. Activité gratuite sur inscription.

Participez à une balade conviviale et accessible en poussette en direction de la plage, ouverte à tous.

Rendez-vous à 9h30 devant l’Office de Tourisme.

Activité gratuite sur inscription. .

5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60

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English : Rando poussette à la plage

Join us for a friendly walk to the beach in a pushchair, open to all. Meet at 9.30 am in front of the Tourist Office. Free with registration.

L’événement Rando poussette à la plage Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Caen la Mer