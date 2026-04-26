Longué-Jumelles

Exposition de peinture Philippe Tournié

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Philippe Tournié vous propose une exposition de peinture. Retrouvez des aquarelles, encres, huiles, pastels, enluminures… des paysages, chevaux, oiseaux, portraits.

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Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 65 27 55 philippetournie2@gmail.com

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English :

Philippe Tournié presents a painting exhibition. Watercolors, inks, oils, pastels, illuminations… landscapes, horses, birds, portraits.

L’événement Exposition de peinture Philippe Tournié Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-04-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME