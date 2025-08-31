Musique Pete Byrd Longué-Jumelles

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 10 EUR

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

L’aventure ! les grands espaces ! Voilà ce qu’inspire la musique du groupe Pete Byrd. Une quête de vérité, un défi à la vie, une mise à l’épreuve de vos limites,

des rencontres, décisives parfois…

Teinté de compositions Pop-folk aux influences Americana, Country et Rock 70’s, le chanteur, Pierre Chevré, évoque ses coups de cœur, les difficultés à surmonter, il décrit nos peurs ou ce qui nous pousse à agir, le goût de l’inconnu. Sur scène, les chœurs s’invitent, l’orgue et la guitare électrique grondent tandis que la batterie transforme une ballade folk en cavalcade endiablée. Lorsque le banjo apparaît, c’est comme si la Loire avait troqué sa douceur pour la grandeur du Mississippi.

Une alternance entre le son brut et une interprétation bien aiguisée. Comme seul moyen de se sentir en vie… l’Aventure !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 30 avril 2026 à partir de 20h30.

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Adventure! The great outdoors! That’s what Pete Byrd’s music inspires. A quest for truth, a challenge to life, a test of your limits,

encounters, sometimes decisive?

German :

Abenteuer! Die große weite Welt! Das ist es, was die Musik der Gruppe Pete Byrd inspiriert. Eine Suche nach der Wahrheit, eine Herausforderung an das Leben, ein Austesten der eigenen Grenzen,

begegnungen, die manchmal entscheidend sind

Italiano :

L’avventura, i grandi spazi aperti! È questo il senso della musica di Pete Byrd. Una ricerca della verità, una sfida alla vita, una prova dei propri limiti,

incontri, a volte decisivi?

Espanol :

¡Aventura! ¡Al aire libre! De eso trata la música de Pete Byrd. Una búsqueda de la verdad, un desafío a la vida, una prueba de tus límites,

encuentros, a veces decisivos..

