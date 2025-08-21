Circuit patrimoine De pierre et d’eau. Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Circuit patrimoine De pierre et d’eau

Circuit patrimoine De pierre et d’eau 49160 Longué-Jumelles Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 3000.0

Découvrez le circuit patrimoine De pierre et d’eau à Longué-Jumelles ! Partez sur les traces de Prosper Foucauld, maçon, tailleur de pierre et sculpteur longuéen-jumellois, qui vous accompagnera tout au long de votre périple !

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Discover the heritage trail: Stone and water in Longué-Jumelles! Follow in the footsteps of Prosper Foucauld, Longué-Jumelles mason, stonemason and sculptor, who will accompany you on your journey!

Deutsch :

Entdecken Sie den Rundgang zum Kulturerbe: Stein und Wasser in Longué-Jumelles! Begeben Sie sich auf die Spuren von Prosper Foucauld, einem Maurer, Steinmetz und Bildhauer aus Longue-Jumelles, der Sie auf Ihrem Rundgang begleiten wird!

Italiano :

Scoprite il percorso del patrimonio: Pietra e acqua a Longué-Jumelles! Seguite le tracce di Prosper Foucauld, muratore, scalpellino e scultore di Longué-Jumelles, che vi accompagnerà nel vostro viaggio!

Español :

Descubra la ruta del patrimonio: ¡La piedra y el agua en Longué-Jumelles! Siga los pasos de Prosper Foucauld, albañil, cantero y escultor de Longué-Jumelles, ¡que le acompañará en su recorrido!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par Anjou tourime