Lecture de contes Longué-Jumelles

Lecture de contes Longué-Jumelles mercredi 1 octobre 2025.

Lecture de contes

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2026-04-29

Le plaisir d’écouter des histoires, des contes, des comptines et des jeux de doigts sera au cœur de ce moment de partage entre parents et enfants.

Ces instants de lecture, chaleureux et interactifs, invitent petits et grands à se plonger ensemble dans l’univers merveilleux de l’imaginaire. Après chaque lecture, un atelier d’arts plastiques en lien avec les histoires contées permettra de prolonger l’expérience de manière ludique et créative.

Une belle occasion de s’évader, de créer et de renforcer les liens familiaux autour de la magie des mots et des images.

Animation proposée par Patricia Bédard, de l’association “Imagin’ étouchatou”.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 1er octobre 2025 de 10h30 à 11h30.

Mercredi 29 avril 2026 de 10h30 à 11h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

The pleasure of listening to stories, tales, nursery rhymes and finger plays will be at the heart of this moment of sharing between parents and children.

German :

Die Freude am Hören von Geschichten, Märchen, Reimen und Fingerspielen steht im Mittelpunkt dieses gemeinsamen Moments zwischen Eltern und Kindern.

Italiano :

Il piacere di ascoltare storie, filastrocche e giochi di dita sarà al centro di questo momento di condivisione tra genitori e figli.

Espanol :

El placer de escuchar cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos estará en el centro de este momento de compartir entre padres e hijos.

L’événement Lecture de contes Longué-Jumelles a été mis à jour le 2025-08-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME