Longué-Jumelles

Les Boucles Longuéennes

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 10:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Les Boucles Longuénnes reviennent organisées par l’Acl Cyclotourisme-Marche.

Que vous soyez là pour une petite balade en famille ou pour un défi sportif, l’Acl Cyclotourisme-Marche a le parcours qu’il vous faut !

Choisissez votre distance selon vos envies

Au départ de la salle Émile Joulain à Longué-Jumelles Marche + Cyclo

Randonnées sans chronos.

Pédestres 7,5 km, 12 km, 18 km

Cyclo 30, 60, 95 km. Circuit famille 20 km.

Au départ de la salle des fêtes de Neuillé

VTT, FAT et Gravel 26, 50, 65 et 80 km.

Un café d’accueil est proposé pour bien commencer la journée.

Ravitaillement, sandwich et boisson à l’arrivée.

L’organisation a hâte de vous retrouver pour cette journée conviviale !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 19 avril 2026 de 8h à 10h.

Les inscriptions se font de 8h à 10h. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 43 34 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Boucles Longuénnes are back, organized by Acl Cyclotourisme-Marche.

L’événement Les Boucles Longuéennes Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-03-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME