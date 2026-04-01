Les Boucles Longuéennes Longué-Jumelles
Les Boucles Longuéennes Longué-Jumelles dimanche 19 avril 2026.
Longué-Jumelles
Les Boucles Longuéennes
Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 10:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Les Boucles Longuénnes reviennent organisées par l’Acl Cyclotourisme-Marche.
Que vous soyez là pour une petite balade en famille ou pour un défi sportif, l’Acl Cyclotourisme-Marche a le parcours qu’il vous faut !
Choisissez votre distance selon vos envies
Au départ de la salle Émile Joulain à Longué-Jumelles Marche + Cyclo
Randonnées sans chronos.
Pédestres 7,5 km, 12 km, 18 km
Cyclo 30, 60, 95 km. Circuit famille 20 km.
Au départ de la salle des fêtes de Neuillé
VTT, FAT et Gravel 26, 50, 65 et 80 km.
Un café d’accueil est proposé pour bien commencer la journée.
Ravitaillement, sandwich et boisson à l’arrivée.
L’organisation a hâte de vous retrouver pour cette journée conviviale !
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 19 avril 2026 de 8h à 10h.
Les inscriptions se font de 8h à 10h. .
Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 43 34 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Boucles Longuénnes are back, organized by Acl Cyclotourisme-Marche.
L’événement Les Boucles Longuéennes Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-03-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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